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Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu rövanş maçları, oynanan 26 maçla tamamlandı. İşte sonuçlar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 10:08
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Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçları tamamlandı
Ligde 3. eleme turu rövanş maçları tamamlandı - RAMS Başakşehir'in play-off turundaki rakibi İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic oldu - Trabzonspor organizasyonda İsviçre ekibi St. Gallen ile eşleşti

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu rövanş maçları, oynanan 26 maçla tamamlandı.

Oynanan maçların sonunda RAMS Başakşehir, Vikingur Reykjavik (İzlanda), Legia (Polonya), Pyunik (Ermenistan), St Patrick's Athletic (İrlanda), Zira (Azerbaycan), Mlada Boleslav (Çekya), Kilmarnock (İskoçya), Brann (Norveç), Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi), Djurgarden (İsveç), CFR Cluj (Romanya), Kopenhag (Danimarka), Olimpija Ljubljana (Slovenya), Noah (Ermenistan), Zrinjski (Bosna Hersek), Maribor (Slovenya), Drita (Kosova), Gent (Belçika), St. Gallen (İsviçre), Puskas Akademia (Macaristan), Ruzomberok (Slovakya), Vitoria (Portekiz), Larne (Kuzey İrlanda), Wisla Krakow (Polonya) ve HJK (Finlandiya) tur atladı.

RAMS Başakşehir, Sabah'ı eleyen İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile organizasyonun play-off turunda eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi St. Gallen'in rakibi oldu.

ORGANİZASYONDA 3. ELEME TURU RÖVANŞ MAÇLARINDA BUGÜN ALINAN SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE:

Flora Tallinn (Estonya) - Vikingur Reykjavik (İzlanda): 1-2 (1-1)

Pyunik (Ermenistan) - Ordabasy (Kazakistan): 1-0 (1-0)

Sabah (Azerbaycan) - St Patrick's Athletic (İrlanda): 0-1 (0-1)

Legia (Polonya) - Brondby (Danimarka): 1-1 (3-2)

Zira (Azerbaycan) - Osijek (Hırvatistan): 2-2 (1-1) (Penaltılar 2-1)

Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Mlada Boleslav (Çekya): 2-4 (1-1)

Tromsö (Norveç) - Kilmarnock (İskoçya): 0-1 (2-2)

Brann (Norveç) - St Mirren (İskoçya): 3-1 (1-1)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - CSKA 1948 (Bulgaristan): 4-0 (1-2)

Djurgarden (İsveç) - Ilves (Finlandiya): 3-1 (1-1)

CFR Cluj (Romanya) - Maccabi Petah Tikva (İsrail): 1-0 (1-0)

Banik Ostrava (Çekya) - Kopenhag (Danimarka): 1-0 (0-1) (Penaltılar 1-2)

Sheriff (Moldova) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-1 (0-3)

AEK (Yunanistan) - Noah (Ermenistan): 1-0 (1-3)

RAMS Başakşehir - Iberia (Gürcistan): 2-0 (1-0)

Vojvodina (Sırbistan) - Maribor (Slovenya): 1-0 (1-2) (Penaltılar 2-4)

Drita (Kosova) - Auda (Letonya): 3-1 (0-1)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Botev Plovdiv (Bulgaristan): 2-0 (1-2)

Wisla Krakow (Polonya) - Spartak Trnava (Slovakya): 3-1 (1-3) (Penaltılar 12-11)

Gent (Belçika) - Silkeborg (Danimarka): 3-2 (2-2)

Slask Wroclaw (Polonya) - St. Gallen (İsviçre): 3-2 (0-2)

Larne (Kuzey İrlanda) - Ballkani (Kosova): 0-1 (1-0) (Penaltılar 4-1)

Decic (Karadağ) - HJK (Finlandiya): 0-1 (0-1) (Penaltılar 3-4)

Puskas Akademia (Macaristan) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-3 (1-0)

Hajduk Split (Hırvatistan) - Ruzomberok (Slovakya): 0-1 (0-0)

Vitoria (Portekiz) - Zürich (İsviçre): 2-0 (3-0)

Not: İlk maçların sonuçları ve penaltı atışları parantez içinde yazılmıştır.

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