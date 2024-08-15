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Başakşehir play-off aşkına

Başakşehir, Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün Gürcistan'dan İberia Tiflis'i ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maç, 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Başakşehir play-off aşkına

Başakşehir, Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün Gürcistan'dan İberia Tiflis'i ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maç, 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. İlk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, her türlü beraberlik ve galibiyette turu geçecek. Gürcistan ekibinin turu geçmesi için iki farklı kazanması lazım. Başakşehir, rakibini elerse İrlanda'dan St. Patrick's ile Azerbaycan'dan Sabah eşleşmesinden gelecek ekiple play-off'ta karşılaşacak. ilk maçı St. Patrick's 1-0 kazandı.

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