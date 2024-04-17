Lille - Aston Villa maçı NE ZAMAN? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Lille - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Lille ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Lille - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LILLE - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille - Aston Villa maçı 18 Nisan Perşembe günü TSİ 19:45'te TV 8,5 ve EXXEN'de canlı yayınlanacak.

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