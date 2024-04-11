Aston Villa 2-1 Lille (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Aston Villa ile Lille karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa 2-1 kazandı ve rövanş öncesi avantajı yakaladı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ollie Watkins ve 56. dakikada John McGinn kaydetti.
Lille'in tek golünü 84. dakikada Bafode Diakite kaydetti. A Milli yıldızımız Yusuf Yazıcı 60. dakikada oyuna dahil oldu.
Turun rövanş maçı, 18 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te Fransa'da oynanacak.
Üst tura çıkan taraf yarı finalde Olympiakos - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.