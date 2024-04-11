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Aston Villa 2-1 Lille (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Aston Villa sahasında Lille ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip avantajı kaptı. Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri Ollie Watkins ve 56. dakikada John McGinn kaydetti. Lille'in tek golünü 84. dakikada Bafode Diakite kaydetti.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 00:29
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Aston Villa 2-1 Lille (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Aston Villa ile Lille karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa 2-1 kazandı ve rövanş öncesi avantajı yakaladı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ollie Watkins ve 56. dakikada John McGinn kaydetti.

Lille'in tek golünü 84. dakikada Bafode Diakite kaydetti. A Milli yıldızımız Yusuf Yazıcı 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Turun rövanş maçı, 18 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te Fransa'da oynanacak.

Üst tura çıkan taraf yarı finalde Olympiakos - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

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