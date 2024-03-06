Haberler Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı 7 Mart Perşembe günü başlayacak. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 11:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı 7 Mart Perşembe günü başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları 7 Mart Perşembe günü, rövanş mücadeleleri ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak.

Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine TSİ 23.00'te konuk olacak.

Maç programı şöyle:

20.45 Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

20.45 Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)

23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)

23.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)

23.00 Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)

DİĞER
Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Türkiye’den tam 9 isim var: Listede Süper Lig efsanesi de yer aldı…
Kılıçdaroğlu'ndan kasetvari "İmamoğlu" dosyası! "Kurultaydaki akçeli işler ve 'Ekremci' delege borsası yargıya taşınacak" iddiası
Oliveira'ya ağır fatura! Cezası...
G.Saray'da Zaniolo ve Yunus tehlikesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maccabi Haifa - Fiorentina maçı ne zaman?
Dinamo Zagreb - Paok maçı ne zaman?
METEOROLOJİ'DEN O İLLERE UYARI | ⛈ Kuvvetli geliyor! Günlerce esir alacak (6 Mart hava durumu)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Damak - Al Wahda maçı ne zaman? Damak - Al Wahda maçı ne zaman? 11:48
TFF'den 2. ve 3. Lig için yayın kararı! TFF'den 2. ve 3. Lig için yayın kararı! 11:27
G.Saray'da Zaniolo ve Yunus tehlikesi! G.Saray'da Zaniolo ve Yunus tehlikesi! 10:40
F.Bahçe'nin Szymanski için istediği rakam belli oldu! F.Bahçe'nin Szymanski için istediği rakam belli oldu! 10:38
Beşiktaş'ta dev operasyon! Beşiktaş'ta dev operasyon! 10:35
Ferdi sezon sonu ayrılıyor! Cimbom'un gözdesi geliyor Ferdi sezon sonu ayrılıyor! Cimbom'un gözdesi geliyor 10:27
Daha Eski
İngilizlerden Beşiktaş'a Worrall talebi! İngilizlerden Beşiktaş'a Worrall talebi! 10:25
Oliveira'ya ağır fatura! Cezası... Oliveira'ya ağır fatura! Cezası... 09:55
Muslera rekora çok yakın! Muslera rekora çok yakın! 09:52
Alperen'in rekor gecesi! Alperen'in rekor gecesi! 09:37
Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! 09:27
F.Bahçe maçı öncesi Belçika'da alarm! F.Bahçe maçı öncesi Belçika'da alarm! 09:05