Sturm Graz - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Sturm Graz - Slovan Bratislava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Sturm Graz ile Slovan Bratislava karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Sturm Graz - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

STURM GRAZ - SLOVAN BRATISLAVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sturm Graz - Slovan Bratislava maçı 15 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.