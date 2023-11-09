Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı CANLI | UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş evinde Bodo/Glimt'i ağırlıyor.

D Grubu'nda henüz galibiyeti olmayan siyah-beyazlılar taraftarı önünde Bodo Glimt'i mağlup ederek ilk 3 puanını almak istiyor.

Mücadeleyi Hollandalı hakem Van der Ejik yönetiyor.

BEŞİKTAŞ - BODO/GLIMT MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş:

Bodo/Glimt:

BEŞİKTAŞ - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş evinde Bodo Glimt'i konuk ettiği maç 9 Kasım Perşembe günü 20.45'te başladı. Mücadele EXXEN'den canlı olarak ekrana geliyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK İSİMLER CAN SIKIYOR!

Beşiktaş'ta Bodo/Glimt maçı öncesi eksik isimler bulunuyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Omar Colley, Amartey ve Arthur Masuaku forma giyemeyecek.

ABOUBAKAR DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta Gaziantep FK ve Antalyspor müsabakalarında hastalığı sebebiyle forma giyemeyen Aboubakar, Bodo/Glimt karşısında forma giyebilecek. Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

Club Brugge: 7

Bodo Glimt: 4

Lugano: 4

Beşiktaş: 1