Haberler Konferans Ligi Royal Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel'den Başakşehir maçı sonrası açıklama

Royal Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel'den Başakşehir maçı sonrası açıklama

Royal Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel, “İkinci maça 0-0 başlayacağız, deplasman golü kuralı artık yok. Ayrıca farklı bir şekilde oynamamız gerekiyordu, çünkü sakatlarımız vardı. Turun yüzde 50-50 olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 00:28
Royal Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel'den Başakşehir maçı sonrası açıklama

Royal Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel, Başakşehir karşısında aldıkları skordan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Belçika ekibi Royal Antwerp deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Royal Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel, "İkinci maça 0-0 başlayacağız.

Deplasman golü sayılmıyor artık. Farklı bir şekilde oynamamız gerekiyordu. Çünkü sakat oyuncularımız vardı. Şanslar iki maçta yüzde 50-50 diyebilirim. Şanslıydık açıkçası. Güzel bir goldü ama şanslıydık. Taktik dolu bir maçtı. İzlemesi sıkıcıydı ama iyi bir sonuç aldık. Defansif oynamadığımızı söyleyebilirim. Öyle gözüktü ama defansif oynamak istemedik. Zor bir maçtı. Skorla alakalı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sakat olan oyuncularımız var. İyi bir sistemde oynuyoruz. Defansif oynamak istemedik ama diğer maçlardan farklı oynamak istedik" diye konuştu.

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