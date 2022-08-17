Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Başakşehir - Antwerp maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Belçika ekibi Antwerp'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Antwerp maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.
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