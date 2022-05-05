Marsilya Feyenoord : 0-0 (2-3) | MAÇ SONUCU

UEFA Konferans Ligi Yarı Final rövanş maçında Marsilya ile Feyenoord kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Mandanda, Rangier, Kamara, Peres, Guendouzi, Gueye, Gerson, Harit, Payet ve Dieng 11'iyle başladı.

Konuk takım ise Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Til, Aursnes, Orkun Kökçü, Nelson, Sinisterra ve Dessers 11'iyle sahada yer aldı.

Zorlu mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu skorla finale yükselen takım ilk maçı 3-2 kazanan Feyenoord oldu.

Fransız ekibinde Cengiz Ünder 80. dakikada oyuna dahil olurken, Hollanda temsilcisinde Orkun Kökçü müsabakaya 11'de başladı.

Feyenoord'un UEFA Konferans Ligi finalindeki rakibi ise Leicester'ı geçen Roma oldu.