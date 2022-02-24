Randers - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Randers - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Randers ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Randers - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RANDERS - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Randers - Leicester City maçı 24 Kasım Perşembe 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

RANDERS - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Randers: Carlgren; Kallesoe, Andersson, Graves, Kopplin; Ankersen, Lauenborg, Johnsen, Kehinde; Hammershoy-Mistrati, Odey

Leicester City: Schmeichel; Amartey, Vestergaard, Soyuncu, Thomas; Soumare, Ndidi, Dewsbury-Hall; Morrison, Iheanacho, Lookman