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Randers - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Randers ile Leicester City, Play-off rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Randers - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 11:21
Randers - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Randers - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Randers ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Randers - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RANDERS - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Randers - Leicester City maçı 24 Kasım Perşembe 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

RANDERS - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Randers: Carlgren; Kallesoe, Andersson, Graves, Kopplin; Ankersen, Lauenborg, Johnsen, Kehinde; Hammershoy-Mistrati, Odey

Leicester City: Schmeichel; Amartey, Vestergaard, Soyuncu, Thomas; Soumare, Ndidi, Dewsbury-Hall; Morrison, Iheanacho, Lookman

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