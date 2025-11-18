Bağlar kopar

Kocaeli'de düzenlenen "Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu"na katılan teknik direktör Mustafa Denizli, "Kocaeli'nin Süper Lig'e çıkmasına bütün Türkiye sevindi. Taraftar, takım ve yönetim ilişkilerinde görünmez çizgiler vardır. Bu çizgiler aşıldığında başarı bağları kopar, dengeler bozulur. Bizdeki taraftar sevgisi bazen kulüpleri amatör kümelere kadar düşürebilecek kadar yoğun yaşanıyor" dedi.
