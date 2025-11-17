CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Berkan listede

Berkan listede

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Kocaelispor, G.Saray’da forma şansı bulamayan Berkan Kutlu’yu renklerine katmak için ocak ayında harekete geçme kararı aldı

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 06:51
Berkan listede

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Berkan Kutlu hakkında teknik direktör Okan Buruk, sezon sonuna kadar Galatasaray forması giymesi yönünde karar vermişti. Ancak bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta görev alabilen 27 yaşındaki futbolcuya, Kocaelispor'dan transfer teklifi geldi. Yeşil-siyahlıların teknik direktörü Selçuk İnan, deneyimli orta saha oyuncusunun istediği özelliklerde olduğunu belirterek, ara transfer döneminde mutlaka takımda görmek istediğini yönetime iletti.

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen, kupalar kazanan ve kaptanlık yapan Selçuk İnan, bu sezon Kocaelispor'un teknik direktörlüğünde 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 14 puan toplayarak 11. sıraya yerleşti. Son haftalardaki çıkışını sürdürmek isteyen genç çalıştırıcı, takımına takviye için Berkan Kutlu ile telefon görüşmesi yaptı ve olumlu yanıt aldı. Kocaelispor yönetimi de İnan'ın raporu üzerine harekete geçme kararı verdi.

