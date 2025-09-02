CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Körfez’den transfer atağı

Körfez’den transfer atağı

Süper Lig’de 4 haftada sadece 1 puan toplayabilen Kocaelispor, teknik direktör İnan’ın raporu doğrultusunda 4 takviye yapacak

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Körfez’den transfer atağı

SüperLig'in ilk 4 haftasında hanesine sadece 1 puan yazdıran Kocaelispor'da yönetim kadroya takviye yapmak için harekete geçti. Oğulcan Çağlayan'ın Çorum FK'ya transferi sonrası Rivas, Mendes ve Ahmet Sağat gibi isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. Son olarak Kuzey Makedonyalı Darko Churlinov'u renklerine bağlayan Körfez ekibi teknik direktör Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda stoper, ön libero, kanat ve forvet pozisyonları için de transfer yapma kararı aldı.

Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
Uğurcan Çakır, G.Saray'da!
DİĞER
Galatasaray'ın yeni kalecisi belli oluyor! Yıldız eldivenler için kesenin ağzı açıldı...
Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler ve 22 şüphelinin ilk duruşması bugün | Milyonlarca liralık kamu zararı
F.Bahçe Kerem'i resmen açıkladı!
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ederson F.Bahçe için İstanbul'da! Ederson F.Bahçe için İstanbul'da! 01:49
Uğurcan Çakır, G.Saray'da! Uğurcan Çakır, G.Saray'da! 01:12
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a veda! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a veda! 01:12
Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması! Trabzonspor'a veda etti Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması! Trabzonspor'a veda etti 01:12
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif! F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif! 01:12
Livakovic İspanyol ekibine kiralandı! Livakovic İspanyol ekibine kiralandı! 01:12
Daha Eski
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! Amrabat... F.Bahçe ayrılığı açıkladı! Amrabat... 01:12
G.Saray'dan Cuesta açıklaması! G.Saray'dan Cuesta açıklaması! 01:11
Cerny Beşiktaş için İstanbul'da! Cerny Beşiktaş için İstanbul'da! 01:11
Mendy'nin yeni adresi açıklandı! Mendy'nin yeni adresi açıklandı! 01:11
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! F.Bahçe'de bir ayrılık daha! 01:11
F.Bahçe'nin listesindeki isimden kötü haber! F.Bahçe'nin listesindeki isimden kötü haber! 01:11