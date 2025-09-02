Körfez’den transfer atağı

SüperLig'in ilk 4 haftasında hanesine sadece 1 puan yazdıran Kocaelispor'da yönetim kadroya takviye yapmak için harekete geçti. Oğulcan Çağlayan'ın Çorum FK'ya transferi sonrası Rivas, Mendes ve Ahmet Sağat gibi isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. Son olarak Kuzey Makedonyalı Darko Churlinov'u renklerine bağlayan Körfez ekibi teknik direktör Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda stoper, ön libero, kanat ve forvet pozisyonları için de transfer yapma kararı aldı.