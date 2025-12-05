Metehan Baltacı kimdir? Metehan Baltacı kaç yaşında, nereli?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Futbol tutkunlarının sıkça araştırdığı konular arasında "Metehan Baltacı kimdir?" sorusu ilk sıralarda yer alıyor. Genç yaşta profesyonel futbolda kendine yer edinmeyi başaran Baltacı'nın yaşamı, altyapı geçmişi ve kariyer adımları büyük ilgi görüyor. Peki, Metehan Baltacı kaç yaşında, nereli ve kariyeri boyunca hangi kulüplerde forma giydi? Aşağıda futbolcunun biyografisine dair merak edilen tüm bilgileri bulabilirsiniz…

METEHAN BALTACI KİMDİR?

Metehan Baltacı 3 Kasım 2002 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Defans mevkiinde görev yapan genç Türk futbolcusudur. Futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Baltacı, göstermiş olduğu gelişimle kısa sürede dikkat çekmeyi başarmış ve A takım seviyesine kadar yükselmiştir.

Futbola çok küçük yaşlarda başlayan Baltacı, Galatasaray altyapısında aldığı eğitimle hem taktiksel hem de teknik açıdan önemli bir gelişim göstermiştir. U19 ve U21 seviyelerinde düzenli olarak forma giyen genç stoper, altyapı performansı sayesinde teknik ekiplerin güvenini kazanmıştır.