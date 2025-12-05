Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş kaç yaşında, nereli?

Mert Hakan Yandaş kimdir? sorusu özellikle Fenerbahçe taraftarları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Orta sahadaki hırslı ve mücadeleci oyun stilinin yanı sıra karakteriyle de dikkat çeken Mert Hakan Yandaş'ın hayatı, kökeni ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Mert Hakan Yandaş kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda forma giydi? Alt liglerdeki başarılı performansı onu Süper Lig'e taşıdı ve 2017 yılında Sivasspor'a transfer oldu. Buradaki performansıyla dikkat çeken oyuncu, 2020 yılında Fenerbahçe'ye imza attı. Peki, Mert Hakan Yandaş kaç yaşında, aslen nereli ve futbol kariyerine nasıl başladı? İşte yıldız futbolcuya dair merak edilen tüm detaylar…

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

Mert Hakan Yandaş, 19 Ağustos 1994'te Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde, Ali Yandaş ve Gönül Yandaş çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

Babasının amatör futbolculuk geçmişi, onun da küçük yaşlardan itibaren futbolla iç içe büyümesini sağladı. Ancak henüz 9 yaşındayken babasını kaybeden Yandaş, bir röportajında futbolu seven bir ailede yetiştiğini ve babasına küçük yaşlarda futbolcu olacağına dair söz verdiğini ifade etmiştir. Bu söz ve aile desteği, kariyer yolculuğunda belirleyici unsurlar arasında yer aldı.

Profesyonel futbol hayatına 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başlayan Yandaş, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ardından:

Altınordu

Tire 1922 Spor

Menemen Belediyespor

Sivasspor gibi kulüplerde forma giydi.

2015–2016 sezonunda Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta 21 gol atarak gol kralı oldu ve üst liglerin radarına girdi. Alt liglerdeki başarılı performansının ardından 14 Temmuz 2017'de Süper Lig ekibi Sivasspor'a transfer oldu.

19 Ağustos 2017: Yeni Malatyaspor karşısında 2-0 kazanılan maçta ilk Süper Lig karşılaşmasına çıktı.

21 Eylül 2017: Türkiye Kupası'nda Bugsaşspor'a karşı attığı gol, Sivasspor kariyerindeki ilk resmi golü oldu.

Sivasspor'da gösterdiği istikrar, onu Türkiye'nin büyük kulüplerinin transfer listesine taşıdı. Sivasspor'daki başarılı performansıyla Galatasaray'la da adı anılan Mert Hakan Yandaş, 2019–2020 sezonu sonunda sürpriz bir şekilde Fenerbahçe ile anlaşmıştır.

Merkez orta saha ve klasik 10 numara pozisyonlarında görev alan Yandaş, teknik direktör Erol Bulut döneminde düzenli olarak forma giydi. Sezon içinde Bulut'un ayrılıp takımın başına Emre Belözoğlu geçmesiyle de önemli bir oyuncu olmayı sürdürdü. Yeni sezona Vitor Pereira yönetiminde giren Fenerbahçe'de, Yandaş sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir dönem geçiremedi. Devre arasında Pereira'nın ayrılmasıyla takımın başına İsmail Kartal geçti ve Mert Hakan sakatlıktan döndükten sonra yeniden ilk 11'in önemli parçalarından oldu. Jorge Jesus yönetimindeki sezonda Yandaş, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ritim bulmakta zorlandı. Yine de Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Austria Wien karşısında attığı şık gol dikkat çekti. Bu sezon ayrıca Mert Hakan, Fenerbahçe'deki ilk Türkiye Kupası şampiyonluğunu yaşadı.