MASTERCHEF ZÜBEYDE KAÇ YAŞINDA? | Zübeyde Yaşlak kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef yeni sezon devam ederken yarışmacılar da merak ediliyor. Zübeyde Yaşlak yedeklerden ana kadroya katılarak dikkat çekti. Zübeyde Yaşlak kimdir, nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Zübeyde kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...

MASTERCHEF ZÜBEYDE YAŞLAK KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul Beylikdüzü'nden katılan Zübeyde, 41 yaşındadır ve 3 çocuk annesidir. 17 yıldır aşçılık mesleğiyle ilgilenen Zübeyde, Erzurum'da kendi açtığı iş yerini 6 yıl işlettikten sonra İstanbul'a gelmiş ve farklı kurumlarda aşçı olarak çalışmıştır.