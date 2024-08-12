Cher Ndour aslen nereli, kaç yaşında? | Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş'ta Cher Ndour rüzgarı esiyor. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan yıldız futbolcu, saha içinde iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Genç futbolcu beğenilmesi halinde gelecek sezon bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a katılacak. Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour kimdir, hangi takımlarda oynadı? Cher Ndour aslen nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak edilirken detaylar haberimizde...

CHER NDOUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cher Ndour, 27 Temmuz 2004 yılında dünyaya geldi. Ligue 1 kulübü Paris Saint-Germain'de orta saha oyuncusu olarak oynayan İtalyan profesyonel futbolcudur.

Ndour, futbol eğitimine ASD San Giacomo'nun genç akademisinde başladı, ardından Brescia'nın genç akademisine ve 9 yaşında Atalanta'nın genç akademisine geçti.

CHER NDOUR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

31 Temmuz 2020'de Benfica'ya transfer oldu. Profesyonel olarak ilk maçına 2 Mayıs 2021'de Benfica B takımıyla, Gonçalo Ramos'un yerine 91. dakikada oyuna girerek, Oliveirense karşısında 2-0 kazandıkları bir Liga Portugal 2 maçında çıktı.

16 yıl 279 günle Ndour, Benfica B için forma giyen en genç oyuncu olarak João Félix'ten bu rekoru aldı.

18 Mart 2023'te, Benfica adına Primeira Liga'daki ilk maçına çıktı ve Vitória de Guimarães'i 5-1 yendikleri maçta son dakikada Rafa Silva'nın yerine oyuna girdi.

12 Temmuz 2023'te, Ndour, Ligue 1 kulübü Paris Saint-Germain'e 30 Haziran 2028'e kadar sürecek beş yıllık bir sözleşme ile imza attı. 3 Eylül 2023'te Lyon'a karşı deplasmanda 4-1 kazandıkları maçta yedek olarak oyuna girerek PSG'de oynayan dokuzuncu İtalyan oyuncu oldu.

7 Ocak 2024'te, Ndour, Coupe de France'ın 64. turunda, Régional 1 takımı Revel'e karşı deplasmanda 9-0 galip geldikleri maçta PSG adına ilk golünü attı.

29 Ocak 2024'te Ndour, sezon sonuna kadar Primeira Liga kulübü Braga'ya kiralandı.