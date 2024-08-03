Beşiktaş forması giyen genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Süper Kupa finalinde takımının 5. golünü kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

Bu gol sonrası taraftarlar 17 yaşındaki genç yıldızla ilgili internette Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgili aramalar yapıyor. Peki, siyah beyazlıların genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU KİMDİR?

Mustafa Erhan Hekimoğlu (22 Nisan 2007, Kâğıthane, İstanbul doğumlu), Türk profesyonel futbolcudur. Santrafor pozisyonunda oynayan Hekimoğlu, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Futbol kariyerine 17 Şubat 2017'de Beşiktaş altyapısında başladı. Altyapının çeşitli kademelerinde oynadıktan sonra, 7 Kasım 2022'de Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Mustafa Erhan Hekimoğlu, ilk resmî maçına 14 Aralık 2023 tarihinde UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Beşiktaş'ın Lugano'yu 2-0 yendiği maçın 61. dakikasında Jackson Muleka'nın sakatlanması sonrası oyuna dahil oldu.

İşte Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun Süper Kupa finalinde Galatasaray ağlarına yolladığı gol 👇