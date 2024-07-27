Haberler Kimdir SALAHSUN HEKİMOĞLU KİMDİR? | Salahsun Hekimoğlu hangi dizilerde oynadı? Hayatı ve kariyeri

SALAHSUN HEKİMOĞLU KİMDİR? | Salahsun Hekimoğlu hangi dizilerde oynadı? Hayatı ve kariyeri

Kurtlar Vadisi, Payitaht Abdülhamit, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde sergilediği oynculuk performansıyla sıklıkla adından söz ettiren Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya üzerinden duyurduğu acı haberin ardından, yeneneği ve başarısıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki Salahsun Hekimoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte hayatı ve kariyeri...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 11:21
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SALAHSUN HEKİMOĞLU KİMDİR? | Salahsun Hekimoğlu hangi dizilerde oynadı? Hayatı ve kariyeri

SALAHSUN HEKİMOĞLU KİMDİR? | Sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapan, Kurtlar Vadisi, Payitaht Abdülhamit, Diriliş Ertuğrul dizileriyle hafızlara kazınan Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Acı haberin ardından sanat camiasından birçok isim üzüntüsünü sosyal medya aracılığıyla paylaşırken arama motorlarında 'Salahsun Hekimoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

SALAHSUN HEKİMOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 1950'de dünyaya gelen Salahsun Hekimoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.1988'den itibaren film ve dizilere seslendirmeler yaptı. Oyunculuğa 2003 yılında "Hayat Bilgisi" dizisinde rol alarak başladı.

SALAHSUN HEKİMOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

"Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar ve "Kavak Yelleri"nin arasında olduğu birçok popüler dizide rol alan Hekimoğlu, 74 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm sebebi henüz öğrenilemezken acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu.

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