Haberler Kimdir Ernest Muci KİMDİR? | Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci nereli, kaç yaşında?

Ernest Muci KİMDİR? | Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci nereli, kaç yaşında?

Ernest Muci, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Bu gelişmenin ardından futbolseverler Ernest Muci ile ilgili bilgileri merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Ernest Muci nereli, kaç yaşında? Muci kimdir? İşte tüm detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 15:50 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 16:10
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Ernest Muci KİMDİR? | Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci nereli, kaç yaşında?

Trendyol Süper Lig'de ligin ilk yarısında beklenen performansı veremeyen Beşiktaş, Legia Varşova ile başarılı bir grafik çizen Ernest Muci'yi kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci'nin yaşamı ve kariyeri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Özellikle oynadığı takımlar, kariyerinde elde ettiği başarılar, istatistikleri gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci nereli, kaç yaşında?

ERNEST MUCİ KİMDİR?

Ernest Muci, 19 Mart 2001 yılında Tiran, Arnavutluk'ta dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda olan Ernest Muci, Forvet artası, sol açık ve ihtiyaç halinde forvet olarak görev alabilmektedir. Legia Varşova forması giyen Ernest Muci bu sezon 19 maçta forma giyip 4 gol 1 asist yapmıştır. Avrupa ve kupa maçları dahil 34 maçta 9 gol 2 asist üretmiştir. İki ayağını da kullanabilen Muci, hızı ve şutları ile dikkat çekmektedir.

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