BİR SEVDADIR GÜLENDER (Sinem Uslu) KİMDİR? | Sinem Uslu kaç yaşında, nereli, evli mi?

BİR SEVDADIR GÜLENDER (SİNEM USLU) KİMDİR? | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır'ın başrolü Sinem Uslu'nun hayatı, diziseverler tarafından merak konusu oldu. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın'ın oturduğu dizide Gülender karakteri hakkında, arama motorlarında sorgulanan 'Bir Sevdadır Gülender (Sinem Uslu) kimdir? Sinem Uslu kaç yaşında, nereli, evli mi?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SİNEM USLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sinem Uslu, oyuncu ve sunucudur. 9 Ocak 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mustafa Uslu ile evlidir. 2 çocuk annesidir. Birçok büyük projede rol almıştır. Son olarak Bir Sevdadır oynamaktadır.

BİR SEVDADIR GÜLENDER

Karadenizli bir ailenin kızı. Yaratılış olarak bir tarafı neşe diğer tarafı öfkedir. Özünde iyi biri ama sizin de iyi olduğunuza inanırsa