Haberler Kimdir BİR SEVDADIR GÜLENDER (Sinem Uslu) KİMDİR? | Sinem Uslu kaç yaşında, nereli, evli mi?

BİR SEVDADIR GÜLENDER (Sinem Uslu) KİMDİR? | Sinem Uslu kaç yaşında, nereli, evli mi?

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, dramatik konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıllarını hapiste geçiren ve kan davası derdi ile uğraşan iki çocuk annesi Yeşil'in yaşam mücadelesini anlatan dizide rol alan Sinem Uslu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki Bir Sevdadır Gülender (Sinem Uslu) kimdir? Sinem Uslu kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 15:38 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 15:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BİR SEVDADIR GÜLENDER (Sinem Uslu) KİMDİR? | Sinem Uslu kaç yaşında, nereli, evli mi?

BİR SEVDADIR GÜLENDER (SİNEM USLU) KİMDİR? | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır'ın başrolü Sinem Uslu'nun hayatı, diziseverler tarafından merak konusu oldu. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın'ın oturduğu dizide Gülender karakteri hakkında, arama motorlarında sorgulanan 'Bir Sevdadır Gülender (Sinem Uslu) kimdir? Sinem Uslu kaç yaşında, nereli, evli mi?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SİNEM USLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sinem Uslu, oyuncu ve sunucudur. 9 Ocak 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mustafa Uslu ile evlidir. 2 çocuk annesidir. Birçok büyük projede rol almıştır. Son olarak Bir Sevdadır oynamaktadır.

BİR SEVDADIR GÜLENDER

Karadenizli bir ailenin kızı. Yaratılış olarak bir tarafı neşe diğer tarafı öfkedir. Özünde iyi biri ama sizin de iyi olduğunuza inanırsa

DİĞER
Esra Erol peşini bırakmadı! 15 yaşındaki Z.Y. bulundu
DEM İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday gösterecek mi? Bölücüler bölündü | Soyer'in karşılığı İstanbul'da mı olacak?
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı!
Cimbom jokerini buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BİR SEVDADIR ÜNAL (Doğukan Polat) KİMDİR?
BİR SEVDADIR TUFAN (Ekin Mert Daymaz) KİMDİR? | Ekin Mert Daymaz kaç yaşında, nereli, evli mi?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 31 Ocak Çarşamba 2024
TUS BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM TUS/1 başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 31 Ocak rakamları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme İtalyanlar duyurdu! Dybala'da sıcak gelişme 15:39
Devler Ligi'nde en iyi goller G.Saray'dan! Devler Ligi'nde en iyi goller G.Saray'dan! 15:05
Fırtına iki yıldızın peşinde! Fırtına iki yıldızın peşinde! 14:22
Kartal'da Trabzon mesaisi sürüyor! Kartal'da Trabzon mesaisi sürüyor! 14:21
F.Bahçe'ye kötü haber! Teklifi reddetti F.Bahçe'ye kötü haber! Teklifi reddetti 14:14
Başakşehir Edgar Ie ile yollarını ayırdı! Başakşehir Edgar Ie ile yollarını ayırdı! 13:43
Daha Eski
Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? 13:19
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 13:06
G.Saray'dan Manea hamlesi! G.Saray'dan Manea hamlesi! 12:57
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 12:44
Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman? Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman? 12:38
Çağlar Söyüncü'nün lisansı çıktı! Çağlar Söyüncü'nün lisansı çıktı! 12:17