Haberler Kimdir MURAT KURUM kimdir? || Murat Kurum nereli, kaç yaşında? - MURAT KURUM HAYATI

MURAT KURUM kimdir? || Murat Kurum nereli, kaç yaşında? - MURAT KURUM HAYATI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak 2018-2023 yılları arasında görev yapan Murat Kurum ve hayatı merak konusu oldu. Vatandaşlar Murat Kurum kimdir, nereli, kaç yaşında? sorguları yapıyor. Murat Kurum ile ilgili merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 23:02 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 23:02
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MURAT KURUM kimdir? || Murat Kurum nereli, kaç yaşında? - MURAT KURUM HAYATI

Murat Kurum kimdir? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılmaya başladı. 1976 yılında Ankara'da dünyaya gelen Murat Kurum 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev aldı. Murat Kurum ve hayatı ile ilgili detaylar haberimizde...

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

2005 yılına kadar çeşitli kurumlarda görev alan Kurum, 2005-2006 yılları arasında Ankara TOKİ Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman statüsünde yer aldı. 2006 yılından 2009 yılına kadar TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı'nda İstanbul-Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevini üstlenen Murat Kurum, 2009-2012 yıllarında da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda uzman olarak görev aldı.

2009 yılından bu yana TOKİ'nin ortağı niteliğindeki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini sürdüren Murat Kurum evli ve 2 çocuk babasıdır.

2009 – 2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2018 – 2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev aldı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir.

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