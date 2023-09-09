Haberler Kimdir Survivor'ın 4. yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu oldu! SURVIVOR 2024 ALL STAR KADROSU...

Survivor'ın 4. yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu oldu! SURVIVOR 2024 ALL STAR KADROSU...

Survivor'da yeni sezon heyecanla bekleniyor. Yarışmacıların yavaş yavaş açıklandığı Suvivor All Star'da 4. yarışmacı belli olduç 2024 sezonu için yapılacak All Star yarışması içinde yer alacak isimler arasında Aleyna Kalaycıoğlu da yer aldı. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 16:23
Survivor'ın 4. yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu oldu! SURVIVOR 2024 ALL STAR KADROSU...

Survivor bu sene All Star sezonu ile ekranlara gelecek... Bu kapsamda, programda yer alacak yarışmacılar da sırayla açıklanıyor... Daha önce üç isim açıklanmıştı. Onlar, Nihat Altınkaya ve Nagihan Karadere ve Ogeday Girişken idi. Sıradaki isim merakla beklenirken o da belli oldu.

SURVIVOR'DA YARIŞACAK 4. İSİM BELLİ OLDU!

All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye devam ederken 4. yarışmacının Aleyna Kalaycıoğlu olduğu açıklandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır. Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı. Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 11 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda beach voleybol da oynuyor.

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