Haberler Kimdir Alexander Sörloth kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Alexander Sörloth kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Alexander Sörloth ile ilgili araştırma yapanlar, Alexander Sörloth kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Alexander Sörloth kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 13:10 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 13:20
Alexander Sörloth kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Alexander Sörloth'un yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Norveçli futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Alexander Sörloth kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?

Alexander Sörloth, 5 Aralık 1995 yılında Trondheim, Norveç'te dünyaya gelmiştir. 195 cm boyundaki Alexander Sörloth, santrafor olarak görev yapmaktadır. 49 kez milli forma giyen Alexander Sörloth, 16 gol kaydetmiştir. Rosenberg ekibinde futbola başlamıştır. Bodo/Glimt, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Trabzonspor, Leipzig, Real Sociedad gibi ekiplerde oynamıştır. 329 maça çıkan Alexander Sörloth, 105 gol 42 asist katkısı vermiştir.

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