Alexander Sörloth kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Alexander Sörloth'un yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Norveçli futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Alexander Sörloth kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?

Alexander Sörloth, 5 Aralık 1995 yılında Trondheim, Norveç'te dünyaya gelmiştir. 195 cm boyundaki Alexander Sörloth, santrafor olarak görev yapmaktadır. 49 kez milli forma giyen Alexander Sörloth, 16 gol kaydetmiştir. Rosenberg ekibinde futbola başlamıştır. Bodo/Glimt, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Trabzonspor, Leipzig, Real Sociedad gibi ekiplerde oynamıştır. 329 maça çıkan Alexander Sörloth, 105 gol 42 asist katkısı vermiştir.