MASTERCHEF GÜLŞAH KİMDİR? | Masterchef Gülşah Suna nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF GÜLŞAH KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Gülşah Suna, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Gülşah Suna kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF GÜLŞAH SUNA NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef All Star kadrosunda yer alan Gülşah Suna, 30 yaşındadır. Yarış atı yetiştiren Gülşah Suna, MasterChef 2020'de de yer almıştı.