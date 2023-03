BAŞIM BELADA LEYLA KİMDİR? | Merih Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Merih Öztürk evli mi, burcu, boyu ve kilosu...

atv ekranlarının yeni dizisi Başım Belada, sıradışı konusu ve birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı kadrosuyla akşamlara renk katmaya geliyor. İlk fragmanıyla tüm ilgiyi üzerinde toplayan dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek birlikte üstleniyor. Peki Başım Belada Leyla karakteri kimdir? Merih Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Merih Öztürk evli mi, burcu, boyu ve kilosu ve tüm merak edilenler haberimizde...

MERİH ÖZTÜRK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Abhaz olan Düzceli bir baba ile Artvinli bir annenin kızı olarak 28 Aralık 1999'da Düzce'de doğan 24 yaşındaki Merih Öztürk, 6 yaşından itibaren oyunculukla ilgilendi. Son Osmanlı Yandım Ali, İki Aile, TRT Çocuk Reklamı, Transist Reklamı, Nerde O Yeminler, Danette Reklamı ve Veet Reklamı gibi çeşitli projelerde yer aldı ve TV programlarına katılarak çocuk oyunculuk yaptı.

2016 yılında 16 yaşında ilk defa Best Model yarışmasına katıldığı sene finalist oldu. 2017 yılında Best Model'e yeniden katılmaya karar verdi ve yine finalist olarak 17 yaşında Best Promising (Gelecek Vaad Eden) ödülünü aldı.

2018 yılında yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katılarak 18 yaşında Türkiye 3.'sü seçildi. Oyunculuk eğitimine devam etti. İngiltere'de yayınlanan Liverpool Victoria reklamında yer aldı.

BluTV'de yayınlanan Börü 2039 adlı bilimkurgu dizisinde Güney karakterini canlandırdı. Son olarak ise, 2022-2023 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Balkan Ninnisi adlı dizide başrol olarak Jovanka karakterini canlandırdı.

MERİH ÖZTÜRK BURCU, BOYU, KİLOSU

1.76 metre boyundaki ve 56 kg ağırlığındaki Merih Öztürk'ün kilosu Oğlaktır.

BAŞIM BELADA LEYLA BİÇER KİMDİR?

Biçer ailesinin büyük kızı. Abisi Safa'nın öldürülme hadisesi hayatını topyekûn değiştirir. Ailesiyle birlikte yapacakları intikam soygununda en zor görevi üstlenir. Her çeşit kilit ve kasayı rahatlıkla açabilen ve başarılı bir şekilde kılık değiştiren Leyla heyecanlı ve neşelidir. Pratik çözümler üretmekte yetenekli olan Leyla'nın en büyük zorluğu Azam olacaktır.