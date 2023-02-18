Haberler Kimdir Ahmet Suat Özyazıcı kimdir? Trabzonspor efsanesi hayatını kaybetti

Ahmet Suat Özyazıcı kimdir? Trabzonspor efsanesi hayatını kaybetti

Trabzonspor'un hayatını kaybeden efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'nın hayatı ve bordo-mavili ekipte yaşadığı başarılar merak konusu oldu. Peki Ahmet Suat Özyazıcı kimdir? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 20:23
Ahmet Suat Özyazıcı kimdir? Trabzonspor efsanesi hayatını kaybetti

Ahmet Suat Özyazıcı, 1936 yılında Trabzon'da doğdu. Özyazıcı futbola 1954 yılında Yolspor'da başladı. 1956 yılında İdmanocağı'nda oynamaya başlayan Özyazıcı, daha sonra askerlik nedeniyle Ankara Havagücü Takımında yer aldı.

Ahmet Suat Özyazıcı, profesyonelliğe ilk adımı 1967 yılında kurulan Trabzonspor'da attı ve 1969 yılında futbol yaşantısını noktaladı. İlk antrenörlük deneyimi 1970 yılında A takımda yardımcı antrenör olarak yapan Özyazıcı, 1971 yılında Trabzonspor Genç takımının başına geçti ve takımı Karadeniz Bölge Şampiyonu yaptı.

Özyazıcı, 1972-73 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor'un başına geçerek ilk yılında 1 gol averajla şampiyonluğu kaçırdı ancak ikinci sezonunda Trabzonspor'u şampiyon yaparak Birinci Lig'e çıkarmayı başardı.

Ahmet Suat Özyazıcı, Türk futbol tarihinde bir ilke imza atarak Anadolu futbol ihtilalini gerçekleştirerek şampiyonluğu Anadolu'ya taşıdı ve ligde 4 şampiyonluk yaşadı. Özyazıcı, Trabzonspor'un dışında Bursaspor ve Sarıyer'i çalıştırdı. Özyazıcı, Sarıyer'i Balkan Şampiyonu yaptı.

Özyazıcı, evli ve 4 çocuk babasıydı.

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