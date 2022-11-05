Haberler Kimdir YÜREK ÇIKMAZI ZEYNEP KİMDİR? | İrem Helvacıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İrem Helvacıoğlu burcu, boyu ve kilosu

YÜREK ÇIKMAZI ZEYNEP KİMDİR? | İrem Helvacıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İrem Helvacıoğlu burcu, boyu ve kilosu

TRT ekranlarının yeni dizisi Yürek Çıkmazı, herkesin ilgisini çeken konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla henüz yayına girmeden tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini ekranlara taşıyacak olan psikolojik dram dizisinin başrollerinden İrem Helvacıoğlu'nun gerçek hayatta kim olduğu diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i İrem Helvacıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İrem Helvacıoğlu burcu, boyu ve kilosu kaç? Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 12:29 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 12:30
YÜREK ÇIKMAZI ZEYNEP KİMDİR? | İrem Helvacıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İrem Helvacıoğlu burcu, boyu ve kilosu

Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleminden çıkan, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli'nin üstlendiği TRT ekranlarının yeni dizisi Yürek Çıkmazı, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de tüm dikkatleri üzerine çekti. Sezonun en iddialı dizilerinden biri haline gelen ve daha ilk fragmanıyla birçok izleyicinin dikkatini çeken dizinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu'nun hayatı da merak konusu oldu. Peki Yürek Çıkmazı Zeynep kimdir? İrem Helvacıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İrem Helvacıoğlu burcu, boyu ve kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler...

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan 32 yaşındaki İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Dedesi Selanik Arnavutlarındandır. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı. 2021 yılında Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterini canlandırdı. Yine 2021 yılında Baş Belası dizisinde Psikolog İpek karakterini canlandırmasının ardından son projesi Yürek Çıkmazı ile TRT 1'de ekranlara geliyor.

İREM HELVACIOĞLU BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

1.70 metre boyundaki ve 55 kg ağırlığındaki İrem Helvacıoğlu'nun burcu kovadır.

İREM HELVACIOĞLU ALDIĞI ÖDÜLLER

✔45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Dizi Çifti (Nefes & Tahir)

✔2019 9. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri Yılın En İyi Dizi Kadın Oyuncusu

✔2020 Watsons Ödülleri En Güzel Saç

✔2021 2. Türkiye Lider Marka Ödülleri Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

✔2022 6. Okan Üniversitesi Yılın En'leri Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu

✔Klass Magazin Ödülleri Yılın Kadın Oyuncusu

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