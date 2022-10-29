Haberler Kimdir KIZILCIK ŞERBETİ KIVILCIM KİMDİR? | Evrim Alasya kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç?

KIZILCIK ŞERBETİ KIVILCIM KİMDİR? | Evrim Alasya kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Kızılcık Şerbeti daha ilk bölümleriyle milyonlarca seyirciyi ekran başına kilitleyerek reyting rekorları kırarken sevilen dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Seyirciler arama motorlarında Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ının gerçek hayatta kim olduğunu araştırırken Evrim Alasya kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 15:30
KIZILCIK ŞERBETİ KIVILCIM KİMDİR? | Evrim Alasya kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç?

Show TV ekranlarının yeni sezon dizisi Kızılcık Şerbeti, iki farklı hayat tarzını benimseyen ailelerin hayatlarının kesişmesini işlediği konusuyla daha ilk bölümden diziseverleri ekrana kilitledi. Hayat görüşlerinin yanı sıra maddi durumları da iki uç noktada olan ve gerçek bir hikayeden alıntı olduğu belirtilen dizinin oyuncuları da izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Kızılcık Şerbeti Kıvılcım kimdir? Evrim Alasya kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler...

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EVRİM ALASYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

2 Ağustos 1979'da İzmir'de doğan 43 yaşındaki Evrim Alasya Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

EVRİM ALASYA BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

1,68 m bpyundaki ve 57 kg ağırlığındaki Evrim Alasya'nın burcu aslandır.

KIZILCIK ŞERBETİ KIVILCIM KİMDİR?

Kıvılcım, hakim bir baba ve ev hanımı bir annenin büyük kızları olarak dünyaya gelir. Babası Kıvılcım'ın üniversiteden mezun olmasını göremeden vefat edince, ailenin tüm sorumluluğu Kıvılcım'a kalır. Kıvılcım'ın annesi Sönmez fedakâr bir kadın olmasına rağmen pek sevgini gösteremeyen dominant bir kadındır.

Çalışma hayatına, İstanbul'un en köklü ve iyi okullarından birinde lise müdürü olarak devam etmektedir. Meslek hayatındaki duruşu ve okuldaki disiplini sağlamasıyla nam salmıştır. Kıvılcım için hayat prensiplerden ibarettir. Oldukça düzenli, sistematik ve dakiktir. Kariyerinde yükseldikçe, mesleği onun kimliği olmuştur.

Dolayısıyla, evinde de bir öğretmen gibidir. Doğa ve Çimen adında iki kız çocuğu sahibi olmuştur. Eşi Koray, zaman içinde Kıvılcım'ın otoritesinin boyunduruğunda olmaktan sıkılır ve boşanırlar. Kıvılcım, kendisini ailesine ve öğrencilerine adarken, hayatını kariyerinde yükselmek üzerine planlar. Çocukları için istediği tek şey ise, iyi eğitim almaları ve çalışıp kariyer sahibi olmalarıdır.

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