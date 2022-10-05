Seda Yıldız kimdir? Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebali'si Seda Yıldız kaç yaşında, nereli?

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebali'si Seda Yıldız, yaşamı, kariyeri ve özellikleriyle arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Seda Yıldız kimdir? Seda Yıldız kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu ne? Evli mi?

SEDA YILDIZ KİMDİR?

Seda Yıldız Kurtuluş Osman'da Şey Edebali rolünde yer almaktadır. 1962 zonguldak doğumlu olan Seda Yıldız Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de yer almıştı. Mimar Sinan Üniversitesinin Devlet Konservatuvarında tiyatro okuyan Yıldız kameralarla ilk olarak Kuyucaklı Yusuf rolü ile tanışmıştır.Uzun yıllardır sanat hayatında olan Seda yıldız bugüne kadar 39 yapımda aktif olarak görev almıştır.

SEDA YILDIZ'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER