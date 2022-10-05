Seda Yıldız kimdir? Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebali'si Seda Yıldız kaç yaşında, nereli?

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebali'si Seda Yıldız, yaşamı, kariyeri ve özellikleriyle arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Seda Yıldız kimdir? Seda Yıldız kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu ne? Evli mi?
SEDA YILDIZ KİMDİR?
Seda Yıldız Kurtuluş Osman'da Şey Edebali rolünde yer almaktadır. 1962 zonguldak doğumlu olan Seda Yıldız Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de yer almıştı. Mimar Sinan Üniversitesinin Devlet Konservatuvarında tiyatro okuyan Yıldız kameralarla ilk olarak Kuyucaklı Yusuf rolü ile tanışmıştır.Uzun yıllardır sanat hayatında olan Seda yıldız bugüne kadar 39 yapımda aktif olarak görev almıştır.
SEDA YILDIZ'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
- Kuruluş Osman (Şeyh Edebali, TV Dizisi 2019-2021)
- Cinayet Masası İstanbul (Mahmut Erbil, TV Dizisi 2017-2018)
- Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi Reşit, 2017-2018)
- Ben Onu Çok Sevdim (Tarık Güryay, TV Dizisi 2013)
- Yol Ayrımı (Fethi Okyar, TV Dizisi 2012)
- Kurt Kanunu (Savcı Orhan, TV Dizisi 2012)
- G.D.O. Karakedi (Aybars, Sinema Filmi 2012)
- İnsan Aldandı (TV Dizisi 2011)
- Farklı Boyut (Serdar, TV Dizisi 2011)
- IV. Osman (Gürbüz, TV Dizisi 2009)
- Bilal-i Habeşi (Süheyl, TV Filmi 2008)
- Veysel Karani (TV Filmi 2007)
- Rızk (TV Filmi 2007)
- Kurtlar Vadisi Pusu (9. Sezon (TV Dizisi 2007-2015)
- Baba Nasihati (TV Filmi 2007)
- Anneler Günü (TV Filmi 2007)
- Tövbe (Sabri, TV Filmi 2006)
- Kül (TV Filmi 2006)
- Kaybolan Yıllar (Timur, TV Dizisi 2006)
- Emanet Kız (İrfan, TV Filmi 2006)
- Binbir Gece (TV Dizisi 2006)
- Kuşku (Yalçın, TV Filmi 2005)
- Beşinci Boyut (Osman, TV Dizisi 2005)
- Asla Unutma (Ender, TV Dizisi 2005)
- Büyük Buluşma (TV Dizisi Altan / Nazif, 2004-2005)
- Mühürlü Güller (Cevdet, TV Dizisi 2003)
- Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi 2002)
- Tatlı Hayat (Rafet, TV Dizisi 2001)
- Böyle mi Olacaktı (Gül, TV Dizisi 1997)
- Bizim Aile (Rahmi, TV Dizisi 1996)
- Çiçek Taksi (İş Adamı Gökhan Çakmakoğlu, TV Dizisi 1995)
- Hacer Ana ve Oğulları (Mehmet, Sinema Filmi 1987)
- Gönül Dostları (Öğrenci, TV Dizisi 1987)
- Suçlu Gençlik (Cüneyt'in Arkadaşı, Sinema Filmi 1985)
- Paranın Esiri (Kaya'nın Arkadaşı, Sinema Filmi 1985)
- Kuyucaklı Yusuf (Yusuf'un Arkadaşı, Sinema Filmi 1985)
- Rocky III (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi 1982)