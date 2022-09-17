BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DUMRUL BEY KİMDİR? | Hakan Karahan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, daha ilk fragmanlarıyla bile hayran kitlesi oluştururken dizideki oyuncular da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Onur Tan'ın üstlendiği, başrollerinde ise Oktay Kaynarca'nın yanı sıra Ebru Özkan ve Pelin Akil'in de yer aldığı sevilen dizinin Dumrul Bey'i de arama motorlarında en çok aratılan konular arasında girdi. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul Bey kimdir? Hakan Karahan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Hakan Karahan burcu, boyu, kilosu...

HAKAN KARAHAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1 Ocak 1960'ta İstanbul'da doğan 62 yaşındaki Hakan Karahan, Robert Kolej'ini bitirdi ve lisans eğitimi almak için ABD'ye gitti. Lisans eğitimini Miami Üniversitesi'nde işletme üzerine yapan Karahan, buradan 1983 yılında mezun oldu.

1984 yılında Cenevre'de Du Pont de Nemours'da işe başlayan Karahan, için bu ilk iş deneyimi oldu. Ardından Türkiye'ye döndü ve Sabancı Holding'in bünyesindeki çeşitli kuruluşlarda çalıştı. 2003'e dek aktif olarak sürdürdüğü iş yaşamında Murahhas Aza olarak görev yapan Karahan, 1990 ila 2003 yılları arasında çeşitli yayın organlarında 70'e yakın makale ve yazı yazdı.

Yeni Başlayanlar İçin Aikido adlı bir kitap yazan Hakan Karahan'ın, daha sonra Kafamdaki Ses ve İntizar adlı şiir kitapları çıktı. Yayımlanan ilk romanı, 2001 yılında piyasaya çıkan Sürüden Ayrı kitabı oldu. Ardından, Feramuz Güvenlik dizisinin ilk iki kitabı olan 19 ve Azrail' kitapları yayımlandı.

Hakan Karahan, 2006-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Sağır Oda adlı dizide senaryo yazarlığı ve 34 bölüm boyunca var olan "Oğuz Bey" karakterini canlandırdı. Daha önceden de sinema sektörüne atılıp film yapımcılığı ve Türk yazarlarının eserlerini sinemaya aktarmak gibi niyeti olan Hakan Karahan, 2007 yılında edebiyat eserlerinin sinema uyarlamalarını gerçekleştirmek için "Narsist Film" adında yapım şirketini kurdu. İlk iş olarak Hasan Ali Toptaş'ın yazmış olduğu Gölgesizler ve Kayıp Hayaller Kitabı adlı eserlerin de dahil olduğu beş edebiyat eserinin film haklarını satın aldı.

Uzun zaman profesyonel voleybol oynamış olan Hakan Karahan, 1990 yılından bu yana siyah kuşak 3. Dan aikidocu'dur. Hakan Karahan, uzun yıllardır şarkıcı Candan Erçetin'le beraberdir.

HAKAN KARAHAN BURCU, BOYU, KİLOSU

1.83 cm boyundaki ve 80 kg ağırlığındaki Hakan Karahan'ın burcu kovadır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DUMRUL BEY KİMDİR?

Cezayir'in en yakını, sırdaşı ve can dostudur. Hayatı, devletin bekası, mazlumların kurtuluşu için verdiği mücadele ile geçmiştir. Manevi kızı Firuze'nin Cezayir'le evlenmesi sonucu Cezayir'in kayınpederi de olmuştur.