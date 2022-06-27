Haberler Kimdir WILLIAM CARVALHO KİMDİR? | William Carvalho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

WILLIAM CARVALHO KİMDİR? | William Carvalho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Real Betis forması giyen William Carvalho, futbolseverler tarafından merak ediliyor. William Carvalho'nun hayatı, kariyeri ve özellikleri araştırılıyor. Peki, William Carvalho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 11:00
WILLIAM CARVALHO KİMDİR? | William Carvalho kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer hedefi Portekizli orta saha William Carvalho sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Futbolseverler, William Carvalho'nun kariyeri ve hayatı hakkında detayları araştırıyor. Peki, William Carvalho kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

WILLIAM CARVALHO KİMDİR?

William Carvalho, 7 Nisan 1992 yılında Luanda'da dünyaya geldi. Portekizli yıldız isim orta sahada görev yapmaktadır. 73 kez milli formayı giyen William Carvalho, 5 gol kaydetti. Sporting'de futbola başlayan William Carvalho 16 Milyon euro bonservis ile Real Betis'e transfer oldu. William Carvalho bu sezon 49 maça çıktı 4 gol 5 asist üretti.

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