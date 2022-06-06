Haberler Kimdir BRUNO HENRIQUE KİMDİR? Bruno Henrique nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Bruno Henrique'nin biyografisi!

BRUNO HENRIQUE KİMDİR? Bruno Henrique nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Bruno Henrique'nin biyografisi!

Fenerbahçe'nin radarına giren Bruno Henrique'nin hayatı araştırılmaya başladı. Futbolseverlerin merak ettiği isimlerden biri olan Bruno Henrique, Jesus'un takımda görmek istediği isimlerden biri olarak gündemde yerini aldı. Peki, Bruno Henrique kimdir, kaç yaşında, nereli? Bruno Henrique hangi takımlarda oynadı? İşte Bruno Henrique'e dair merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 17:30
BRUNO HENRIQUE KİMDİR? Bruno Henrique nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Bruno Henrique'nin biyografisi!

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla gündeme gelen Bruno Henrique'nin hayatı ve kariyer geçmişi araştırılmaya başladı. Sarı lacivertli ekiple adı anılan Bruno Henrique'nin Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği merak edilenler arasında yerini aldı. İşte Brezilyalı Bruno Henrique'nin hayatına dair detaylar...

BRUNO HENRIQUE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

30 Aralık 1990 yılında, Brezilya'nın Bela Horizonte şehrinde dünyaya gelen Bruno Henrique 2022 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Tam adı Bruno Henrique Pinto olan1,85 boyundaki forvet oyuncusu futbol kariyerine Cruzeiro takımında başlamıştır. Brezilya Milli formasını sırtına geçirme başarısı elde eden Bruno Henrique, iki kez Brezilya A Milli takımda oynayarak milli futbolcu olmuştur ve futbol kariyerinin büyük kısmını Brezilya takımlarında geçirmiştir.

2015'te Goiás ile Campeonato Brasileiro Série A'ya çıkan ve ardından Almanya'ya taşınan futbolcu, VfL Wolfsburg ile bir yılda sadece 17 maçta forma giymiştir ve ardından 4 milyon € karşılığında Santos'a dönmüştür.

Ocak 2019'da 23 milyon R$'lık bir ücret karşılığında Flamengo'ya transfer oldu ve ilk yılında Campeonato Carioca , Brezilya Serie A ve Libertadores Kupası'nı kazanan Henrique, ilk yılında en skorer oyuncu olarak turnuvanın En İyisi seçilmiştir. Libertadores tarihinde 18 ayar altın ve pırlanta yüzükle ödüllendirilen ilk kişi olma başarısı elde etmiştir.

Teknik direktör Jorge Jesus tarafından 'tam bir oyuncu' şeklinde tanımlanan Henrique, forvet pozisyonu dışında sol kanatta da oynayabilmektedir.

2012 yılında Cruzeiro kulübünde başladığı futbolculuk kariyerine daha sonra Uberlandia ve Goias takımlarında devam eden Henrique, 2016 yılında Alman ekibi Wolfsburg'un teklifiyle transfer olmuş ve bir yıl takımda kalmıştır. Akabinde Santos'a giderek Brezilya'ya geri dönen futbolcu, Santos takımında 69 maça çıkarak 12 gole imza atmıştır.

2019 yılında Flamengo forması giymeye başlayan Henrique, Flamengo takımının futbolcusu olarak futbol kariyerine devam etmektedir.

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