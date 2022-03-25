Haberler Kimdir ⚽ENES ÜNAL KİMDİR? | Enes Ünal kaç yaşında, nereli? Enes Ünal hangi takımda oynuyor?

⚽ENES ÜNAL KİMDİR? | Enes Ünal kaç yaşında, nereli? Enes Ünal hangi takımda oynuyor?

Enes Ünal'ın hayatı araştırılmaya devam ediyor. Başarılı futbolcu, oynadığı maçlardaki performansı ile sık sık gündeme gelmeye devam ederken; Enes Ünal'ın kariyer geçmişi ve oynadığı takımlar merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, santrafor mevkisinde oynayan Enes Ünal'ın biyografisi...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 08:39
⚽ENES ÜNAL KİMDİR? | Enes Ünal kaç yaşında, nereli? Enes Ünal hangi takımda oynuyor?

Türkiye Milli Futbol Takımı oyuncusu Enes Ünal'ın yaşı, boyu, burcu merak edilirken kariyerine dair detaylar da araştırılmaya devam ediyor. Peki, oynadığı maçlarda sergilediği performanslarla adından söz ettiren Enes Ünal'ın hayatına dair detaylar haberimizde...

ENES ÜNAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Enes Ünal 188 cm boyunda ve 77 kilodur. Sağ ayağını kullanan Enes Ünal, Bursaspor'un eski futbolcularından Mesut Ünal'ın oğludur.

Enes Ünal, futbol kariyerine 31 Mayıs 2006 yılında, henüz 9 yaşındayken Küçükköyspor'da adım atmıştır ve sonrasında Bursaspor tarafından transfer edilmiştir.

Bursaspor altyapısında 3 yıl geçirdikten ve süre içerisinde 102 karşılaşmada görev alan Enes Ünal, bu maçlarda 170'in üzerinde gol atarak maç başına 1.66'lik gol ortalaması elde etmiştir.

2009-10 ve 2010-11 sezonlarında U-14 takımında yer alan Enes Ünal, iki sezonda 48 maçta 62 gol kaydetmiştir. 2011-12 sezonu ile beraber Bursaspor'un U-15 takımında yer almaya başlayan Ünal, çıktığı 24 maçta 56 gol atmıştır. 2012-2013 sezonunda U-16 takımında görev almıştır. Oynadığı 34 maçta 55 gol kaydeden Ünal, 2012-13 sezonunda U-16 dışında U-18 de de forma giymiş ve 2 maçta 8 gol atmıştır.

Enes, 2015 yılında 4.45 milyon Euro karşılığında İngiliz devi Manchester City'e transfer olarak büyük yankı uyandırmıştır. Manchester City'de forma giyme şansı bulamayan 24 yaşındaki forvet, sırasıyla Genk, NAC Breda ve Twente'de kiralık olarak forma giymesinin sonasında 2017 yılında 14 milyon Euro karşılığında Villarreal'e gönderilmiştir. Villarreal'e transfer olduktan bir sezon sonra Real Valladolid'e kiralanan milli futbolcu, 2020'de 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Getafe'ye transfer olmuştur.

Enes Ünal, La Liga takımlarından Getafe'de forma giymeye devam etmektedir.

Enes Ünal 2019 yılında Lisa Smellers ile dünyaevine girmiştir ve çiftin bu evlilikten Lila Ela isimli kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

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