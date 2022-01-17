Ekranların sevilen programlarından Survivor Panorama'nın bu haftaki yorumcularından biri de Kübra Açıl oldu. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası olan Açıl, Survivor adasındaki paylaşımlarıyla yeni projesinin sinyalini vermişti. Ekrana dönüş tarihini açıklayan Kübra Açıl "Uzun süre sonra tekrar ekranlarda olacak olmak beni çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullanmıştı. Peki Kübra Açıl kimdir, kaç yaşında nereli? Kübra Açıl Şeyma Subaşı'nın ablası mı? İşte detaylar...

KÜBRA AÇIL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aslen Samsunlu olan, sunuculuk ve spor muhabirliği yapan Kübra Açıl, kariyerinde "Yetenek Sizsiniz" ve "Survivor" ekiplerinde görev aldı. Şeyma Subaşı'nın kardeşi olan Kübra Açıl, 32 yaşındadır.

İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olan Açıl, kamera önünde ve arkasında da görev almıştır.

Şeyma Subaşı'nın ablası olarak bilinen Kübra Açıl, aynı zamanda pilates eğitmenliği yapıyor. Hamileliği dönemide 95 kiloya kadar çıkan Kübra Açıl'ın zayıflama hikayesi onu pilates eğitmeni yaptı.

Futbolcu Merthan Açıl ile evli olan Kübra Açıl'ın Duru adında birde kızı vardır. Çift geçtiğimiz aylarda ikinci bebekleri "Doruk"u da kucağına aldı.

Kübra Açıl mı Şeyma Subaşı mı büyük sorusu da iki kardeşi tanıyanlar tarafından sık sık merak edilen sorular arasında. Yaşı hakkında net bilgi bulunmasa da Kübra Açıl, 30 yaşındaki Şeyma Subaşı'dan büyük.