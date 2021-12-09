Haberler Kimdir Önder Karaveli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda görev aldı? İşte detaylar...

Önder Karaveli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda görev aldı? İşte detaylar...

Futbol dünyasında son dakika gelişmeleri dikkat çekmeye devam ediyor... Bu gelişmelerin odağında yer alan bazı isimler de sporseverler tarafından merak ediliyor ve haklarında daha detaylı bilgilere erişmek için özellikle arama motorlarında araştırılıyor... O isimlerden biri de Beşiktaş Kulübü'nde yıllarca görev yapan Önder Karaveli oldu. Peki, Önder Karaveli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda görev aldı? İşte sorularınıza yanıt bulacağınız bilgiler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 12:10 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 12:48
Önder Karaveli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda görev aldı? İşte detaylar...

Beşiktaş'ta yıllarca görev alan Önder Karaveli, futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Önder Karaveli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda görev aldı? İşte detaylar...

ÖNDER KARAVELİ KİMDİR?

Önder Karaveli, 26 Mart 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beşiktaş alt yapısında görev yapan Karaveli, UEFA Pro Lisansa sahip bir isim. Deneyimli antrenör, Beşiktaş U21, Başakşehir alt yapısı, Dardanelspor, Kastel Belediyesi, Qarabağ gibi ekiplerde görevler aldı.

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