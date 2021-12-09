Beşiktaş'ta yıllarca görev alan Önder Karaveli, futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Önder Karaveli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda görev aldı? İşte detaylar...

ÖNDER KARAVELİ KİMDİR?

Önder Karaveli, 26 Mart 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beşiktaş alt yapısında görev yapan Karaveli, UEFA Pro Lisansa sahip bir isim. Deneyimli antrenör, Beşiktaş U21, Başakşehir alt yapısı, Dardanelspor, Kastel Belediyesi, Qarabağ gibi ekiplerde görevler aldı.