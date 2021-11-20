Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Uğur Çiftçi performasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İstikrarlı performansıyla beğeni toplayan 29 yaşındaki sol bek, transferin gözdesi konumuna geldi. Peki Uğur Çiftçi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

UĞUR ÇİFTÇİ KİMDİR?

Uğur Çiftçi, futbola ilk olarak 2006 yılında Gençlerbirliği'nin altyapısında başladı. 4 yıl gibi bir süre burada kendini geliştirdikten sonra teknik ekip tarafından 2010 yılında as takıma yükseltildi. As takıma yükselmesiyle beraber yeni bir sözleşme imzaladı ve profesyonel kariyerine başlamış oldu.

İlk senesinde takımda forma şansı yakalayamadı. Bunun üzerine 2011-2012 sezonunda Gençlerbirliği'nden Hacettepespor'a kiralık gönderildi. Sezon boyunca takımda 35 maça forma giyip bir gol atma başarısı gösteren Uğur Çiftçi, bir sezon daha Hacettepespor'da kiralık olarak kaldı. 2013-2014 sezonunda Gençlerbirliği A2 takımına geri çağrıldı ve burada bir maç oynadıktan sonra as takıma tekrardan yükseltildi ve sezon boyunca 26 maça çıkarak kendisini kanıtladı. 2014-2015 içerisinde de iyi performansını devam ettiren genç futbolcu Gençlerbirliği'nin değişilmez oyuncuları arasında yer aldı.

2018-19 sezonunda Süper Lig ekibi Sivasspor'a transfer olan başarılı sol bek istikrarlı performansıyla beğeni topladı. Uğur Çiftçi sol bek haricinde orta saha ve sağ bek bölgelerinde görev alabiliyor. 29 yaşındaki futbolcunun Sivasspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.