Kaan Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaan Ayhan hangi mevkide oynuyor?

Futbola Alman ekibi Schalke 04 altyapısında başlayan ve sırasıyla Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo'da forma giyen milli futbolcumu Kaan Ayhan'ın yaşı, kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Kaan Ayhan kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor? İşte detaylar...

📌KAAN AYHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kaan Ayhan 10 Kasım 1994 yılında Gelsenkirchen, Almanya'da doğan ve yetişmiş Türk millî futbolcudur. İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da oynamaktadır. Aynı zamanda Türkiye Milli Takım formasınıda giymektedir. Kaan Ayhan Gurbetçi futbolcu Kaan Ayhan anne tarafından aslen Trabzon Maçka, baba tarafından ise aslen Iğdır'lıdır.

Milli futbolcu, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Schalke 04 gibi ekiplerde forma giymiştir. Bu sezon Sassuolo formasıyla 5 maça çıkmıştır. Gol ve asist üretmemiştir. Stoper, ön libero ve sağ bek oynayabilmektedir.

KAAN AYHAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR❓

FC Schalke 04, Ocak 2012'de Ayhan ile profesyonel sözleşme imzalayacağını açıkladı. 2012-13 sezonu arasında Katar'daki hazırlık kampına Dennis Erdmann ve Max Meyer ile götürülen üç genç futbolcudan biri oldu. Ayhan, devre arasında Schalke'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil ettiği isimlerden biriydi. 13 Nisan 2013'te teknik direktör Jens Keller tarafından Bayer Leverkusen ile oynanan Bundesliga maçı kadrosuna alınsa da forma giyemedi. O sezon bir kez daha kadroya girmişti.

2013-14 sezonunda sık sık kadroya alındı. İlk maçına ise 5 Ekim 2013'te FC Augsburg karşısında 87. dakikada Adam Szalai yerine dahil olarak çıktı. 4 Kasım 2013'te sözleşmesi 2017'ye kadar uzatıldı. Sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulmaya başlayan futbolcu, takımda yaşananlar nedeniyle 19 Mart 2013'te Real Madrid ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 maçı rövanşında Keller tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.

Bu maç kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçı olduğu gibi, ilk kez sahaya ilk 11'de çıktığı maç da oldu. Rakiplerine 3-1 yenilip elendikleri maçta Ayhan, 80 dakika sahada kaldı. Bu maçtan sonra Bundesliga'nın kalan maçlarında sahaya ilk 11'de çıktı. 3 Mayıs 2014'te SC Freiburg'u 2-0 yendikleri maçın ilk golünü atarken, kariyerinin de ilk golünü atmış oldu. Schalke 04, o sezon ligi üçüncü bitirmeyi başardı. Yaz transfer döneminde Schalke 04'ten Fortuna Düsseldorf'a 500 bin € karşılığında transfer olmuştur.

KAAN AYHAN MİLLİ TAKIM KARİYERİ🇹🇷

Milli takım kariyerine, 2009'da Romanya ile oynanan hazırlık maçları kadrosuna dahil edilerek Türkiye U-17'de başladı. Ancak Türkiye ile çıktığı maçtan 15 gün sonra ilk kez Almanya U-16 forması giydi.

2010 yılında U-17 forması giymeye başladı. 2011'de Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Almanya Avrupa ikincisi olurken, Ayhan üç maçta forma giyip, yarı final maçında bir gol kaydetti. Bu başarı ile aynı yıl FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandılar. Ayhan, Almanya'nın yedi maçında da oynayıp, çeyrek finalde bir gol attı. Turnuva sonunda Almanya, Dünya üçüncüsü oldu. 2012'de ise U-18 forması giymeye başladı. Ayhan, daha sonra bir kez daha karar değiştirerek Avrupa Şampiyonası elemeleri için Ekim 2013'te oynanan maçlarda Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edildi ve burada forma giymeye başladı.