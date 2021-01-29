Varol Ürkmez kimdir? Efsane kaleci Varol Ürkmez kaç yaşında ve neden öldü?

Türk futbolunun efsane kalecilerinden Varol Ürkmez 84 yaşında hayatını kaybetti. Altay, Beşiktaş ve Galatasaray'ın unutulmaz file bekçisi kanser nedeniyle tedavi görüyordu. A Milli Takım'ın da formasını giyen Ürkmez, ani kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Futbolseverler üzücü haberin ardından arama motorlarında Varol Ürkmez hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Varol Ürkmez kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

VAROL ÜRKMEZ KİMDİR?

Futbola 1950 yılında Selimiye Spor Kulübü'nde başladı. 1952'de Sultantepe Spor Kulübü'ne geçti. 1953'te Beşiktaş'ın seçmelerine katıldı ve bu takıma transfer oldu. İlk sezonunu Beşiktaş'ın genç takımında geçirdi. Bir yandan da Fıstıkağacı Ortaokulu'nda okuyor ve diğer spor dallarıyla da ilgileniyordu. 1954-55 sezonu ile itibaren İstanbul liginde forma giymeye başladı. Bülent Gürbüz'ün arkasında, takımın ikinci kalecisiydi. Beşiktaş, kalesini korumaya başladığında 17 yaşındaydı. 1956-57 sezonunda daha 19 yaşındayken Beşiktaş'ın as kalecisi olmayı başardı. Beşiktaş ile ilk kupası Federasyon Kupası (Türkiye) oldu. Aynı kupayı 1957-58 sezonunda da kazandılar. 1958-59 sezonu öncesi Beşiktaş, tarihinde ilk kez katılacağı Şampiyon Kulüpler Kupası'nı da düşünerek kaleye Necmi Mutlu'yu transfer etti. Beşiktaş, o sezon kupayı alacak Real Madrid ile eşleşti. Varol Ürkmez, İspanya'ya gidebilmek iyi antrenmanlarda kendini gösterip, İspanya'ya giden kadroda yer aldı. Dönemin teknik direktörü Leandro Remondini yöneticilerin isteğine karşın kalede Varol'u oynatmak istedi. Varol, dönemin yıldızları Alfredo di Stéfano ve Ferenc Puskás karşısında çok etkili bir performans gösterdi. İlk yarı gol yemeyen kaleci, iki gol yemekten kurtulamadı. İkinci gol sonrası sakatlanıp sahayı terk etmek zorunda kaldı. Ürkmez, maçtan sonra Real Madrid ile anlaşsa da ailevi problemleri nedeniyle bu transfer gerçekleşemedi. Varol Ürkmez, Milliyet Gazetesi tarafından 1958 yılının en iyi sporcusu ödülünü kazandı. 1959'da düzenlenen ilk profesyonel ligde Beşiktaş forması giyse de özel hayatındaki düzensizlik performansına yansıyınca, kaleyi Necmi Mutlu'ya kaptırdı. 1959-60 sezonunda takımın ikinci kalecisi olan Varol, hiçbir lig maçında forma giyemeden şampiyonluk yaşadı.

ALTAY

1960'ta bir başka Siyah-Beyazlı kulüp olan Altay Spor Kulübü'nün kalesine geçti. 8 sene boyunca takımın kalesini başarıyla korudu. Ligde olmasa da Türkiye Kupası'nda başarı gösterdiler. 1963-64'te ikinci kez düzenlenen kupada finale çıktılar. Varol, finale kadar sadece eski takımı Beşiktaş'tan bir gol yemişti. Finalin ilk maçında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldılar. Ancak ikinci maça Altay, Federasyon yaşadığı sorun nedeniyle çıkmadı. 1966-67'de ise kupayı müzelerine götürdüler. Varol, 6 maçın 5'inde forma giymişti. Sonraki sezon ise bu sefer Fenerbahçe'ye kupayı finalde kaybettiler.

Altay forması giyerken, tekrar Avrupa Kupaları'nda boy gösterdi. 1962-63 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası ilk turunda İtalyan AS Roma ile eşleştiler. Roma'nın o dönemki teknik direktörü Luis Carniglia, Varol'un yıldızlaştığı Real Madrid maçında da İspanyol ekibinin teknik direktörüydü. Ancak Varol, İstanbul'da alınan 3-2'lik yenilgiye engel olamadı. Rövanş maçında ise kalesinde 10 gol gördü ve bir Türk takımının Avrupa'da aldığı en farklı yenilgideki kaleci oldu. Altay'daki son sezonunda ise bu sefer Kupa Galipleri Kupası mücadelesinde Standard Liège karşısında kaleyi korudu. Altay, rakibine 2-3 ve 0-0'lık skorlarla elendi.

GALATASARAY

Varol Ürkmez, 1968'de bir başka İstanbul büyüğü Galatasaray'a transfer oldu. Sezonun ikinci ve üçüncü maçlarında kaleyi korusa da iyi performans gösteremeyince yerini genç kaleci Nihat Akbay'a bıraktı. Toplamda 4 maç oynadığı sezon sonunda Galatasaray ile kariyerinin ikinci Türkiye Ligi şampiyonluğunu yaşadı. 1969-70 sezonunda takıma Yasin Özdenak'ın alınması ile yedekteki yerini de kaybetti. Bir dönem cezaevinde bulunduğu için takımdan koptu. 17 Mayıs 1970'te Altay'a 1-0 yendikleri maçta sezondaki ilk ve son maçını oynadı. Bu maç, Varol'un son 1. lig maçı oldu.