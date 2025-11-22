Bir üç puan daha istiyor

Gaziantep FK'yı bugün konuk edecek olan Kayserispor, hanesine 3 puan daha yazdırmak istiyor. Geride kalan 12 haftada sadece sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek 1 kez galibiyet sevinci yaşayan Kayserispor, taraftarı önünde sahadan mutlu ayrılmak istiyor. İki ekip bugüne kadar Süper Lig tarihinde 12 kez birbirine üstünlük kurabilmek için mücadele verdi. 12 maçta Kayserispor ve Gaziantep üçer kez kazandı. 6 karşılaşma ise berabere bitti.