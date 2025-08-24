CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Kazanacağız

Kazanacağız

Son şampiyon Galatasaray'ı ağırlayacak Kayserispor, 3 puana kilitlendi. Başkan Nurettin Açıkalın, "Evimizdeki ilk maçımızda Galatasaray gibi güçlü bir takımla oynayacağız. Kayserispor'un her zaman kazanmaktan başka bir hedefi olamaz. Burada seyirci desteğimiz çok önemli" diye umut dağıttı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kazanacağız
Son şampiyon Galatasaray'ı ağırlayacak Kayserispor, 3 puana kilitlendi. Başkan Nurettin Açıkalın, "Evimizdeki ilk maçımızda Galatasaray gibi güçlü bir takımla oynayacağız. Kayserispor'un her zaman kazanmaktan başka bir hedefi olamaz. Burada seyirci desteğimiz çok önemli" diye umut dağıttı.
F.Bahçe'ye 30 milyon euroluk golcü!
G.Saray'a genç orta saha! Transferi böyle duyuruldu
DİĞER
Beşiktaş için ‘hazır ol’da bekliyor! İtalyan ekibiyle görüşmeler hızlandı
Ertan Yıldız'dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı
Barış Alper o rakamın altına satılmayacak!
Tek hedef galibiyet! İşte Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 24 Ağustos 2025 Bugünkü maçlar 24 Ağustos 2025 07:45
BAY için rekor teklif iddiası! BAY için rekor teklif iddiası! 01:45
BAY için rekor teklif iddiası! BAY için rekor teklif iddiası! 01:45
Fırtına'dan sol kanada sürpriz hamle! Fırtına'dan sol kanada sürpriz hamle! 01:33
F.Bahçe'ye 30 milyon euroluk golcü! F.Bahçe'ye 30 milyon euroluk golcü! 01:26
Mourinho'dan 2 isme övgü dolu sözler! Mourinho'dan 2 isme övgü dolu sözler! 01:21
Daha Eski
F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı 3 golle aldı! F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı 3 golle aldı! 01:21
F.Bahçelileri endişelendiren görüntü! F.Bahçelileri endişelendiren görüntü! 01:21
F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon 01:21
G.Saray Barış Alper için B planını yaptı! G.Saray Barış Alper için B planını yaptı! 01:21
G. Antep 90+5'te 3 puanı kaptı! G. Antep 90+5'te 3 puanı kaptı! 01:21
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! 01:21