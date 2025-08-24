Kazanacağız

Son şampiyon Galatasaray'ı ağırlayacak Kayserispor, 3 puana kilitlendi. Başkan Nurettin Açıkalın, "Evimizdeki ilk maçımızda Galatasaray gibi güçlü bir takımla oynayacağız. Kayserispor'un her zaman kazanmaktan başka bir hedefi olamaz. Burada seyirci desteğimiz çok önemli" diye umut dağıttı.
