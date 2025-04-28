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Kayseri tam gaz

Teknik direktör Jakirovic ile müthiş bir çıkış yakalayan Kayserispor, Çaykur Rize’yi Bourabia’nın golüyle yenip evinde 6’da 6 yaptı ve son 5 maçta 4. galibiyetini aldı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Kayseri tam gaz

Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kayserispor, kendisiyle aynı puana sahip Çaykur Rizespor ile oynadığı kritik mücadeleyi 1-0 kazanıp yükselişini sürdürdü. Teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan sarı- kırmızılılar, 43. dakikada Ali Karimi'nin pasında Mehdi Bourabia'nın attığı golle 3 puana uzandı. Kayserispor bu galibiyetle puanını 40 yaptı.

RİZE RİSKLİ BÖLGEYE...

Özellikle iç sahada elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çeken Kayserispor, evinde üst üste 6. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı takım ayrıca yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı. Kayseri, bu 5 haftalık sürede 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek hanesine 13 puan yazdırdı. Çaykur Rize ise geçen haftaki Eyüp galibiyetinin devamını getiremedi. Son 6 maçta 4 yenilgi yaşayan Karadeniz ekibi tehlike hattına yaklaştı.

Kayserispor sezona başladığı teknik direktörler Burak Yılmaz ve sonrasında gelen Sinan Kaloğlu yönetiminde 16 puan toplamıştı. 22. haftada Trabzonspor mücadelesiyle göreve başlayan Sergej Jakirovic ile 11 maça çıkan Kayseri, bu süreçte 24 puan toplayıp düşme hattından çıktı.

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