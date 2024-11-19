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Haberler Kayserispor İyi sonuç alacağız

İyi sonuç alacağız

Sinan Kaloğlu, F.Bahçe maçı öncesinde iddıalı konuştu: "Fenerbahçe çok iyi ve güçlü bir kadroya sahip. Ancak benim ve ekibimin lügatinde baştan kaybetmek yok... Biz F.Bahçe karşılaşmasına da iyi bir sonuç almak için sahaya çıkacağız"

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 06:50
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İyi sonuç alacağız

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesinde iddialı konuştu. Lige verilen aradan sonra zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Kaloğlu, "Dört orijinal stoperimizden 3'ü bu hafta olmayacak. Şimdi yine farklı mevkide başka bir oyuncuyu değerlendireceğiz. Fenerbahçe çok iyi ve güçlü bir kadroya sahip. Ancak benim ve ekibimin lügatinde baştan kaybetmek yok" diye konuştu.

İKİ STRATEJİM VAR

Sinan Kaloğlu sözlerine ise şöyle devam etti: "Biz Fenerbahçe karşılaşmasına da iyi bir sonuç almak için sahaya çıkacağız. Bununla ilgili de kafamda bir iki strateji var. Onunla alakalı çalışmalarımızı yapacağız. Rakibimizi zaten çok iyi analiz ediyoruz. Sonuçta ben onları, göreve gelmeden önce de maçlarına gidip analiz etmiştim. Şimdi oyuncularımızla birlikte bu strateji ve kurguyu sahaya yansıtabilirsek, bu dört maçta aldığımız iyi sonuçları Fenerbahçe maçında da devam ettirmek istiyoruz."

KARABULUTLARI DAĞITTIK

Sinan Kaloğlu, "Mental ve fiziksel olarak dezavantajlı bir takım söz konusuydu. Dört maçta alınan 8 puan üzerimizdeki kara bulutları dağıttı. Oyuncuların öz güveni yerine geldi. Bu süreçte fiziksel olarak geliştiler ve sonuçlar da iyi oldu. 8 puan topladığımız 4 maçın tamamını da kazanıp 12 puan alabilirdik. Tüm maçları kazanabilecek bir oyun ortaya koyduk ama gelinen nokta beni mutlu ediyor. Oyuncularımın performansından son derece mutluyum" şeklinde konuştu.

KÖKLÜ BİR DEĞİŞİKLİK YAPTIK

Kayserispor'un kadro yapısına da dikkat çeken Sinan Kaloğlu, "Oyuncular üzerinden değil de farklı bir sistem üzerinden köklü bir değişikliğe gittik. Bu da takım savunmamızı güçlendirdi. Daha kompakt bir oyun oynamaya başladık. Haricinde de rakibe göre boş alanlarını iyi kullanıp, iyi stratejik kurgularla sonuca gitmeyi düşündük. Bundan iyi bir reaksiyon aldık" ifadelerini kullandı.

BİZİM FİZİKSEL GÜCÜMÜZ ARTTI

Sinan Kaloğlu, "Bir de tüm oyuncularla birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Güçlü bir iletişimle onlarla güzel bir bağ kurduk. Eğlenceli antrenmanlar yaparak oyuncuların motivasyonunu yükselttik. Bizim uyguladığımız antrenmanlar fiziksel gücü de artırdı. Takımın maç başına koştuğu mesafe 100 kilometrelerden 120 kilometrelere yaklaştı" ifadelerini kullandı.

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