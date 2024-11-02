Kayserispor seri istiyor

Hatayspor galibiyetiyle 3 puan özlemine son veren Kayserispor, bugün evinde Adana Demirspor'u da yenerek serisini sürdürmek istiyor.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu, "Kayserispor olarak iyi bir yolda ilerliyoruz. Adana Demirspor'un ligdeki durumu oyuncularımızda rehavet oluşturmayacaktır. Bu konuyu oyuncularımla konuştum, oyuncularımız profesyonel, böyle bir durum söz konusu olmayacaktır" dedi.

SAHASINDA YENİLMEDİ

Bu sezon evinde kazanamayan Kayserispor, taraftarının desteği ile 3 puana imza atmanın peşinde. Adana Demirspor'la ligde oynadığı 12 maçta 3 mağlubiyet, 2 galibiyet, 7 beraberlik alan Kayseri temsilcisi, sahasında ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Son 4 maçta berabere kalan sarı-kırmızılılar, bugünkü maçta 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.