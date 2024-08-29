Havamız yerinde

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, yönetim krizine rağmen takımda morallerin yüksek olduğunu savundu. Yılmaz, Konya deplasmanı için, "Konya ciddi ve diri bir takım. Tabi ki de belli zaafları var. Bizim de olduğumuz gibi ama ben takımıma güveniyorum. Burada çok güzel bir hava ve ortam var. İnşallah galibiyetlerle birlikte daha iyi olacağız" dedi.

DERSİMİZ TAKTİK

Galatasaray maçı ertelenen, bu haftayı da bay geçen Gaziantep FK, bu arayı TFF'nin Riva Tesisleri'nde kampa yaparak geçiriyor. Kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Selçuk İnan, futbolcularını taktik dersine aldı. Ligin ilk iki haftasında gördüğü eksikleri oyuncularını anlatan İnan taktik tahtasının başına geçerek oyuncularına neler yapmaları gerektiğini anlattı.

SAMSUNSPOR HATAY'A HAZIR

Gaziantep'ten 3 puanla dönen ve geçen hafta Başakşehir maçı ertelenen Samsunspor, Mersin'de Hatayspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Reis yönetiminde sıkı bir şekilde sürdürüyor. Kırmızı-şimşekler, Hatayspor maçı öncesi hem fiziksel hem de taktiksel hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcuların yüksek motivasyonla çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

SAMBOU YOLCU GİBİ

Konyaspor'da Sambou ile yollar ayrılmak üzere. Umut Nayir ve Melih Bostan transferlerinin ardından santrfor bölgesinde daha önce Cikalleshi'yle yollarını ayıran Anadolu Kartalı, beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki Senegalli santrforu da gönderip stoper transferi için kontenjan açacak. Geçen sezon devre arasında gelen Sambou, skor katkısı sağlayamadı.

DEMİRSPOR HIRSLI

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında 2-0 yenilgiden geri dönüp 2-2'lik sonuçla 1 puan alan Adana Demirspor, sahasındaki Galatasaray maçına da mutlak puan parolasıyla hazırlanıyor. Teknik direktör Valkanis yönetiminde çalışan mavi-şimşeklerde futbolcuların güçlü rakipleri Galatasaray'a hırslı bir şekilde hazırlanması teknik heyeti de sevindirdi.

İKİ KANAT İSTİYORUM

Son olarak kontratı biten Koita'yla yeniden anlaşan Sivasspor, transfere devam edecek. Teknik direktör Bülent Uygun, "Koita, geri geldi. Ben yönetime söylemiştim '2 kenar adam istiyorum' diye. Onu getirmek için, kalan 15 günlük transfer döneminde onu başarıp 2 veya 3 genç Türk alıp, rekabeti artırmak istiyoruz. Kadromuzu 18, 19 kişiye çıkarıp iyi bir yapıyı inşallah elde edeceğiz diye ümit ediyorum" diye transfer müjdesi verdi.

GÖZTEPE'DE ROMULO ŞOV

Göztepe, ilk 3 haftada 3 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, 3 gol attı. Bu goller; Romulo, Koray Günter ve Heliton'dan geldi. Bu isimler arasında tek forvet oyuncusu olan Romulo, gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kurdu. Geçen sezon ara transferde A.Paranaense'den kiralık olarak gelen sambacı, 13 maçta 5 gol, 3 asistlik katkı verdi. İzmir ekibinin Süper Lig'e yükselmesinde büyük bir pay sahibi olan 22 yaşındaki santrfor, gollerini Süper Lig'de de atmaya başlayıp, teknik direktör Stanimir Stoilov'un vazgeçilmezleri arasına girdi.

NIELSEN GÖZE GIRDI

Göztepe'de, sezon başında gönderilmesi düşünülen isimlerden olan Nielsen, son iki maçta Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından defansın sağında görevlendirildi. 36 yaşındaki stoper, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarına ilk 11'de başlarken, savunmadaki performansıyla tam not aldı.