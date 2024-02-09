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Kayseri şov

Sarı-kırmızılılar, CSKA Sofya’nın golcüsü Nazon, bir dönem Konya’da da oynayan orta saha Bourabia ve Karagümrük’ten ayrılan ön libero Shukurov’u kadrosuna kattı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Kayseri şov

Süper Lig'de alt taraftan uzaklaşmak isteyen Kayserispor'a transfer müjdesi geldi. Başkan Ali Çamlı, transfer yasağını kaldırdıklarını ve daha önceden anlaştıkları Nazon, Bourabia ve Shukurov'u kadrolarına kattıklarını açıkladı. Sarı-kırmızılıların yeni santrforu Bulgaristan'da CSKA Sofya'da oynayan 29 yaşındaki Haitili Nazon, bu sezon boy gösterdiği 22 karşılaşmada 7 gol, 3 asist katkısı sağladı. Tecrübeli forvet, 53 kez de Haiti Milli Takımı'nda forma giyerken, 28 gol kaydetti. Nazon, İngiltere'de Wolverhampton ve Coventry gibi takımlarda da oynadı.

6 YILDIR İTALYA 'DA OYNUYOR

Kayserispor'un yıldız transferi 32 yaşındaki Faslı maestro Bourabia, 2017-18'de Konyaspor'da ter döktü. Ardından İtalya'da Sassuolo'nun yolunu tutan Bourabia, 2021'de Spezia'ya transfer oldu. Sezon başında da İtalya Serie A ekibi Frosinone'ye imza atan Faslı yıldız, bu sezon 12 maçta oynadı. 8 kez de milli oldu. Diğer transferlerden 27 yaşındaki Özbek ön libero Shukurov da 2 sezondur Karagümrük'te forma giyiyordu. Tecrübeli dinamo, bu sezon 15 maçta 1 asist yaptı. 65 kez milli oldu ve 8 gol attı

BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNAYACAKLAR

Başkan Ali Çamlı, yeni transferlerinin pazartesi günü sahalarındaki Beşiktaş maçında forma giyeceklerini söyledi. Çamlı, "Nazon, Bourabia ve Shukurov, Beşiktaş maçında oynayacaklar. Kulüplerinde oynayan sporcular, hazır geldiler" dedi.

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