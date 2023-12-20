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Kayseri’de en zor maç

Kayserispor, bugün ağırlayacağı lider F.Bahçe'den puan ya da puanlar alarak evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. 9 maçtır bileği bükülmeyen, evinde namağlup sarı-kırmızılılarda teknik direktör Recep Uçar, "Ümit ederim yenilmezlik serimiz sürer. Çok zor maç olacak. Belki evimizde şu ana kadar oynadığımız en zor maça çıkacağız. Kurguladığımız oyunu sahaya yansıtıp, doğru mücadelemizi verip, arzu ettiğimiz sonucu almak istiyoruz" diye umut dağıttı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Kayseri’de en zor maç
Kayserispor, bugün ağırlayacağı lider F.Bahçe'den puan ya da puanlar alarak evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. 9 maçtır bileği bükülmeyen, evinde namağlup sarı-kırmızılılarda teknik direktör Recep Uçar, "Ümit ederim yenilmezlik serimiz sürer. Çok zor maç olacak. Belki evimizde şu ana kadar oynadığımız en zor maça çıkacağız. Kurguladığımız oyunu sahaya yansıtıp, doğru mücadelemizi verip, arzu ettiğimiz sonucu almak istiyoruz" diye umut dağıttı.
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