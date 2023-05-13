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Kayserispor'a PFDK'dan ceza geldi!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'dan para cezası verildi. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:49
Kayserispor'a PFDK'dan ceza geldi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kayserispor'a ceza geldi. Transfer yasağı bulunan ve ekonomik sıkıntı içerisinde olan Sarı Kırmızılı kulübe ve başkan Ali Çamlı'ya 100'er Bin TL ceza geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, son yaptığı toplantıda Kayserispor'a ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Kayserispor kulübüne Konyaspor-Kayserispor maçı ile ilgili sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda hakem ve müsabaka görevlileri ile ilgili açıklamaların yer almasından ötürü ceza verildi.


TFF'nin açıklamasında, Kayserispor ile ilgili olarak "Kayserispor Kulübünün, 07.05.2023 tarihinde oynanan Konyaspor-Kayserispor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, Kayserispor Kulübü başkanı Ali Çamlı'nın Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması 100.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" cümleleri paylaşıldı.

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