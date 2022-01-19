Kayserispor Başakşehir : 1-0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan devam etti. Hava koşulları nedeniyle saat 17.00'den 18.00'e ertelenen karşılaşmada Kayserispor sahasında Başakşehir'i ağırladı.

Ev sahibi, ilk yarısı golsüz geçen mücadelenin 73. dakikasında kaptan Uğur Demirok'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 31'e yükseltirken, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk yenilgisini alan Başakşehir 34 puanda kaldı.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI!

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ahmet Çalık bu maçta da unutulmadı. Golü atan Uğur Demirok parmaklarıyla '6' işareti yaparken, 6. dakikada Ahmet Çalık anısına durdulan oyunda Başakşehirli Serdar Gürler eski takım arkadaşı için gözyaşlarını tutamadı.